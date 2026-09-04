Düğünde havaya ateş açtı, sivil polis yakaladı: zanlı tutuklandı

Düğünde silah kullanımı ve müdahale

Afyonkarahisar'da katıldığı bir düğün töreninde havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda görevli sivil polisler, şüpheliyi takibe alarak müdahale etti.

gözaltı ve deliller:

Yapılan çalışmada şahıs S.Y. üzerinde arama yapıldı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 6 boş kovan ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Mahkeme, S.Y.'yi 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KATILDIĞI BİR DÜĞÜN TÖRENİNDE HAVAYI ATEŞ AÇAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANIRKEN, ŞAHIS SEVK EDİLDİĞİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI.