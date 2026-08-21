Erzurum'da kadın çiftçilere kırmızılahana ve kereviz desteği sahada sürüyor

Saha kontrolleri ve amaçlar:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte alternatif ürün desenini artırmak ve kadın istihdamını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında dağıtılan fidelerin saha koşullarındaki uyumu ve gelişim süreçleri teknik ekipler tarafından yakından izleniyor. Destek programının hedefi, bölge ikliminde katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaşmasını sağlarken kadınların ekonomik katılımını artırmak.

Eğitim ve fide dağıtımı:

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Erzurum’da Kırmızılahana ve Kereviz Yetiştiriciliğinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında Erzurum’un farklı ilçelerinde üretim yapan 40 kadın çiftçiye kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan üreticilere, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen yüksek kaliteli fideler teslim edildi.

Mühendisler sahada: uygulamalı takip ve danışmanlık:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ziraat mühendisleri, dikim sonrası tarlalarda rutin kontroller gerçekleştiriyor. Kontrollerde fidelerin toprağa uyumu, gelişim hızları ve olası hastalık ve zararlı belirtileri yerinde değerlendiriliyor. Kadın çiftçilere sulama, bakım teknikleri ve hastalık-zararlı yönetimi konusunda uygulamalı danışmanlık veriliyor. Yetkililer, sağlanan teknik desteğin hasat dönemine kadar devam edeceğini belirtiyor ve uygulamalı izlemenin fidelerin verim ve kalitesine olumlu katkı yapmasını hedefliyor.

Projenin saha uygulamaları, kurumlar arası iş birliği ve eğitim-danışmanlık modelinin bir arada yürütülmesiyle, kırmızılahana ve kerevizin yerel üretim desenine entegrasyonuna hız kazandırıyor. Bu yaklaşım, hem kadın üreticilerin teknik kapasitesini artırmayı hem de bölge tarımında çeşitlenmeyi desteklemeyi amaçlıyor.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTE ALTERNATİF ÜRÜN DESENİNİ ARTIRMAK VE KADIN İSTİHDAMINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KIRMIZILAHANA VE KEREVİZ PROJESİNDE SAHA KONTROLLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.