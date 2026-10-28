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Erzurum’da kürsü yarışı: Short Track Federasyon Kupası’na 217 sporcu geliyor

Short Track Federasyon Kupası 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde Erzurum’da yapılacak; 43 kulüpten 217 sporcu, farklı yaş kategorilerinde piste çıkacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum’da kürsü yarışı: Short Track Federasyon Kupası’na 217 sporcu geliyor

Short Track Federasyon Kupası 1 Yarışması Erzurum'da

Short Track Federasyon Kupası 1. Yarışması 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek. Organizasyona 43 kulüp tarafından toplam 217 sporcu katılacak ve yarışlar ile resmi antrenmanlar kentteki pistlerde gerçekleştirilecek.

Kategoriler ve katılımcı dağılımı:

Yarışma; Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerini kapsıyor. Tüm kategoriler organizasyon programı içinde yer alacak şekilde planlandı ve kayıtlı sporcular kulüp bazında piste çıkacak.

Program ve antrenman takvimi:

Organizasyonda 28 Ekim 2026 tarihinde Women, Men, Junior C ve Junior D kategorilerinin resmi antrenmanları yapılacak. Bu kategorilerin yarışları ise 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde koşulacak.

Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinin resmi antrenmanları 30 Ekim 2026 tarihinde yapılacak; bu kategorilerin yarışları ise 31 Ekim - 01 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Program, antrenman ve yarış tarihlerinin netleşmesiyle birlikte kulüpler ve sporcular hazırlıklarını yoğunlaştırdı; organizasyon, genç ve büyük kategorilerde kısa pistteki rekabeti ön plana çıkaracak şekilde düzenleniyor.

SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 1 YARIŞMASI 28 EKİM-01 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ERZURUM’DA...

SHORT TRACK FEDERASYON KUPASI 1 YARIŞMASI 28 EKİM-01 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ERZURUM’DA DÜZENLENECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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