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Samsunspor'da Igor Drapinski'ten net mesaj: Başakşehir'e kimseden korkmuyoruz

Igor Drapinski, Başakşehir maçı için yeni bir başlangıç istediklerini, iki veya üç stoperli sistemde rahat olduklarını ve kimseden korkmadıklarını söyledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor'da Igor Drapinski'ten net mesaj: Başakşehir'e kimseden korkmuyoruz

igor drapinski maç öncesi takımın morali ve hedeflerini değerlendirdi

Samsunspor'ün Polonyalı stoperi Igor Drapinski, Süper Lig'de zor bir dönemin içinden geçtiklerini ancak korkunun takımda yeri olmadığını vurguladı. Üst üste mağlubiyetlerin ardından Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyleyen Drapinski, takımın yeniden bir başlangıç yapma arzusunu ön plana çıkardı.

maç beklentisi:

Drapinski, Başakşehir'in iyi bir takım olduğuna dikkat çekti ancak sahaya korkusuz çıkacaklarını ifade etti. "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her maç çok önemli" sözleriyle maçın önemine işaret etti. Rakibin kalitesini kabul eden oyuncu, psikolojik olarak güçlü duruşun altını çizdi.

taktik, formasyon ve çalışma düzeni:

Defansın farklı dizilişlerde oynayabilmesinin takım için avantaj olduğunu belirten Drapinski, hem iki stoperli hem de üç stoperli sistemlerde kendisini rahat hissettiğini söyledi. "Formasyon fark etmiyor" diyen oyuncu, kadrodaki oyuncuların farklı görevleri üstlenebilecek kapasitede olmasının rakibi şaşırtabileceğini düşündüğünü aktardı. Sporcu, istenen sonuçlar için takımın daha fazla çalışması gerektiğini ve bunun üstesinden geleceklerine inandığını ekledi.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde takım, Nuri Asan Tesisleri'nde maç hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman; ısınma hareketleri, düz koşu, rondo, taktik uygulamalar, çift kale maç ve duran top organizasyonlarıyla tamamlandı. Ayrıca antrenmana katılmayan Emre Kılınç ve Fatih Kaya sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların sıradaki sınavı 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir karşısında olacak ve ekip, bu maçı yeni bir başlangıç fırsatı olarak görüyor.

SAMSUNSPOR’UN STOPER OYUNCUSU IGOR DRAPİNSKİ, BAŞAKŞEHİR FK’NIN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU ANCAK...

SAMSUNSPOR’UN STOPER OYUNCUSU IGOR DRAPİNSKİ, BAŞAKŞEHİR FK’NIN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU ANCAK KİMSEDEN KORKMADIKLARINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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