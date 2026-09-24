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Erzurum'da sahada kararlılık: kadına yönelik şiddetle mücadele sürüyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü saha ekipleri, her tür kadına yönelik şiddete karşı bilinci yükseltmeyi ve önleyici hizmetleri sürdürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da sahada kararlılık: kadına yönelik şiddetle mücadele sürüyor

Erzurum'da sahada kararlılık: kadına yönelik şiddetle mücadele sürüyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan uzman ekipler, kent genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Müdürlük, çalışmalarını halkla doğrudan temas kurarak yürütmeyi ve koruyucu destek mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

saha ekipleri görev başında:

İl müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini ve şehrin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtiyor. Uzman ekipler, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleriyle hem farkındalığı artırmayı hem de ihtiyaç duyanlara hızlı yönlendirme sağlamayı önceliyor. Bu çalışmalar kamu kurumları, pazar yerleri ve mahallelerde düzenli periyotlarla gerçekleştiriliyor.

şiddetin her türüyle kararlı mücadele:

Müdürlük, yalnızca fiziksel şiddete değil; psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi farklı alanlardaki kötü muamelelere karşı da kararlı bir duruş sergiliyor. Hazırlanan eylem planları doğrultusunda koruyucu ve önleyici hizmetler tabana yayılacak şekilde uygulanıyor; halkın yoğun olduğu alanlarda bilgilendirici çalışmalara ağırlık veriliyor. Bu yaklaşım, toplumsal bilincin yükseltilmesi ve başvuruların erken aşamada yakalanması amacını taşıyor.

İl müdürlüğü, saha çalışmalarının kalıcı etkisi için yerel paydaşlarla iş birliğini sürdürürken, vatandaşları şiddetle ilgili bilgilere ve destek mekanizmalarına erişim konusunda duyarlı olmaya çağırıyor.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TOPLUMSAL...

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ SAHA ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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