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Erzurum'da ticari davalarda sonuçlanma süreleri açıklandı

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025 faaliyet raporuna göre ticari davalarda en hızlı 'Öz sermaye tespiti' 49 gün, konkordato 58 gün, en uzun itirazın iptali 574 gün sürdü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum'da ticari davalarda sonuçlanma süreleri açıklandı

Erzurum'da ticari davaların sonuçlanma süreleri:

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun 2025 yılı faaliyet raporu, Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen ticari davaların türlere göre önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Raporda en kısa ve en uzun süren dava türleri ile ilk 10 kategoriye ait ortalama sonuçlanma süreleri açıklandı.

Rakamların ayrıntısı:

Öz Sermaye Tespiti: 49 gün

Konkordato: 58 gün

Kıymetli Evrak İptali: 107 gün

Tazminat (Rücuen): 173 gün

Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden K): 283 gün

Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Söz. K): 326 gün

Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan): 388 gün

İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynak): 405 gün

Tazminat (Ölüm ve Cismani Sebep): 546 gün

İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan): 574 gün

Hızlı çözümler ve bekleyen dosyalar:

Veriler, Erzurum'da özellikle Öz Sermaye Tespiti ve Konkordato işlemlerinin iki aydan kısa sürede tamamlanarak hızlı karar verildiğini gösteriyor. Buna karşılık İtirazın İptali (Banka dışındaki diğer kredi kuruluşlarından kaynaklanan) türü, ortalama 574 gün ile en uzun beklemeyi gerektiriyor. Rapor, mahkeme iş yükü ve dava türlerine göre süreçlerdeki farklılığı net biçimde ortaya koyuyor ve hukuki süreç yönetiminde önceliklendirme gerektirdiğine işaret ediyor.

ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, EN ÇOK KARŞILAŞILAN 10 DAVA TÜRÜNE GÖRE DAVALARIN ORTALAMA...

ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, EN ÇOK KARŞILAŞILAN 10 DAVA TÜRÜNE GÖRE DAVALARIN ORTALAMA BİTİRİLME SÜRELERİNİ AÇIKLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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