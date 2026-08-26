Babasının yardımına gelen sürücü alkollü çıktı ve daha ağır ceza aldı

olayın meydana gelişi:

Burdur Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde gece saatlerinde polis ekipleri önceden ihbar edilen bir aracı durdurdu. Yapılan kimlik ve evrak kontrolünde araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sahibi ile sürücüye ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşlemler sürerken araç içinde bulunan ve duruma müdahale etmek isteyen araç sahibinin oğlu, babasından yardım istedi. Oğlu çağrı üzerine bölgeye 15 NH 991 plakalı otomobiliyle gelen İ.K. olaya müdahale etmek üzere kısa süre sonra polisler tarafından fark edildi.

polis müdahalesi ve uygulanan yaptırımlar:

Polis ekipleri, İ.K.'nin durumundan şüphelenerek alkolmetre ile ölçüm talep etti. İ.K. alkolmetreye üflemeyi reddetti ve ekiplerle uzun süre zor anlar yaşandı. Yapılan araştırmada sürücünün daha önce ehliyetine 2030 yılına kadar el konulduğu bilgisi bulundu. Mevcut olayda İ.K. hakkında çeşitli trafik maddelerinden idari işlem başlatıldı ve toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

İşlemler sonucunda İ.K.'nin ehliyetine resmi kayıtlarda 2035 yılına kadar el konulduğu, kullandığı otomobilin ise çekiciyle otoparka çekildiği bildirildi. Olayla ilgili tutanaklarda hem ehliyetsiz sürücünün hem de araç sahibinin ceza tutanaklarıyla işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Olay, polisin trafik ihlallerine müdahale süreçlerinde hem sürücü belgesi kontrolünün hem de alkol ölçüm talebinin önemini bir kez daha gösterdi. Alkolmetreyi reddetmek ve daha önce verilen ehliyet el koyma kararlarının bulunması, idari yaptırımların ağırlığını artırdı.

Oğlunun cezasına yetişti, kendi cezası daha ağır oldu