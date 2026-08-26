Adana denetiminde kaçış yok: 41 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 266 bin lira ceza

Denetimin ayrıntıları:

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda sabah saatleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama saatleri 11.00 ile 13.00 arasında sürdü ve toplam 197 araç kontrol edildi. Ekipler, güvenlik kurallarına aykırı davranışları tespit etmek için nokta kontrolleri ve görsel tarama yöntemleri kullandı.

Sürücü ihlalleri ve işlemler:

Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı belirlenen 41 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. Ekiplerce tespit edilen başlıca ihlaller arasında plakasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, kask takmamak ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı. İhlaller nedeniyle ayrıca 8 araç trafikten men edildi. Toplam para cezası tutarı ise 1 milyon 266 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Denetim sırasında yaşanan anlar:

Uygulama noktasına yaklaşınca polis ekiplerinden saklanmaya çalışan bir sürücü, C.T., yol kenarındaki bir aracın arkasına gizlenirken fark edildi. Trafik polisi tarafından kontrol noktasına getirilen C.T.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve kask takmadığı belirlendi; hakkında ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından işlem yapıldı, motosikleti trafikten men edildi.

Basın mensuplarının "Uygulamadan neden kaçtınız" sorusuna C.T. önce "Yok" yanıtını verdi; ardından, "Kask takmıyorum, ceza yedim şu anda, hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi. Kolundaki yaranın kaza sonucu oluşup oluşmadığı sorulduğunda ise, "Uçakla kaza yaptım, gerek yok sormayın, zaten adam ceza yazıyor, insanın morali bozuluyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca C.T.'nin polis memuruna yönelik olarak basın mensuplarını kast ederek söylediği "Size Allah yardım etsin bunlarla" sözleri de dikkat çekti.

Yetkililer, denetimlerin sürücülerde trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı ve trafik güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

8 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.