Yenidoğan ünitesinde facia: İslamabad'ta 15 bebek hayatını kaybetti

İslamabad'ta yenidoğan ünitesinde yangın

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta bulunan Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Anne ve Çocuk Merkezi'nin üçüncü katındaki yenidoğan ünitesinde sabah saatlerinde çıkan yangın büyük kayıpla sonuçlandı. Yerel saatle 06.45 civarında başlayan olayda, ünitede kalan 16 bebeğin 15'i hayatını kaybetti, yalnızca 1 bebek kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni ve müdahale:

Yetkililer yangının, çocuk bakım ünitesindeki klima kompresörünün patlaması sonucu başladığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek alevlere müdahale edildi ve yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Hastane içindeki yenidoğan bakım koşulları ve acil müdahale sürecine ilişkin soru işaretleri, vakaya dair soruşturmanın merkezinde yer alacak.

Resmi tepki ve soruşturma:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden ailelere başsağlığı dileyerek derhal soruşturma başlatılması talimatını verdi. Başbakan, sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını ifade etti. Olayın ardından başta hastane yönetimi olmak üzere yetkili kurumların incelemesi ve ihmallerin ortaya konması bekleniyor.

Bu tür trajediler, sağlık tesislerinde güvenlik ve bakım standartlarının gözden geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Resmi soruşturmanın sonuçları, ihmali ya da kusuru bulunanların tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için atılacak adımların belirlenmesi bakımından belirleyici olacak.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir hastanede çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti.