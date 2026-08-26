Şanlıurfalı genç milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Şanlıurfa'dan çıkan 17 yaşındaki milli dart sporcusu Süleyman Can Durmuş, 27-31 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Wagram kentinde düzenlenecek Çelik Uçlu Avrupa Open Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcu, 2024'te Viyana'da elde ettiği üçüncülüğün ardından bu kez birincilik için mücadele edecek.

Hazırlık süreci:

Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda milli takım oyuncusu olarak antrenmanlarını Devteşti Dart merkezinde sürdürüyor. Antrenörleri eşliğinde teknik ve mental hazırlıklarını yoğunlaştıran sporcu, turnuva taktiği üzerinde de çalışıyor. Kendisi turnuva öncesi yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü dart sporcusuyum aynı zamanda 7 yıldır milli takımdayım. Önümüzdeki hafta Avusturya’nın Wagram kentinde düzenlenecek olan Avusturya Open şampiyonasına katılacağım. Orada önce Şanlıurfa’mı daha sonra Türkiye’mi gururlandırmak için yarışacağım. Desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ederim" dedi.

Hedef ve beklentiler:

Durmuş'un 2024 Viyana'daki üçüncülüğü, kariyerinde dönüm noktası olarak görülüyor; bu tecrübe, hedefini daha da büyütmesine zemin hazırladı. Antrenörü Halil Durmuş ise sporcunun uzun süredir milli takım seviyesinde hazırlandığını vurgulayarak, "Kendisini uzun zamandır dart yarışmalarına hazırlıyoruz. Daha önce de önemli başarıları oldu. Buradaki hedefimiz şampiyonluk. İnşallah turnuvada derece elde ederek daha üst seviyedeki turnuvalara katılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvada elde edilecek bir derece, Süleyman Can Durmuş için hem kişisel bir başarı hem de Türkiye dart sporu adına yeni fırsatlar anlamına gelecek. Genç sporcunun disiplinli antrenmanları, milli takım deneyimi ve geçmişteki uluslararası başarısı, şampiyonluk için umut vadediyor.

ŞANLIURFALI MİLLİ SPORCUNUN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU