Bartın Üniversitesi bahçesi akademisyenlere ayrıldı

BARÜ Bahçe kampüste kullanıma açıldı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde bulunan bir buçuk dönümlük boş alan, üniversite yönetimi tarafından BARÜ Bahçe adıyla akademisyenlerin ve ailelerinin kullanımına ayrıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, alanın piknik ve dinlenme ihtiyacına cevap vereceğini belirterek şunları söyledi: "Bartın Üniversitesi (BARÜ) donatılarına bir yenisini daha ekledi: Adı da BARÜ Bahçe. Özellikle masa başı ve laboratuvarda çalışan yüzlerce akademisyen aileleri ile bu alanda piknik yapabilecek".

olanaklar

BARÜ Bahçe'de mangal yeri, masalar, banklar ve çeşme gibi temel donatılar bulunuyor. Yoğun tempoda çalışan akademisyenler, bu alanda dinlenip nefes alabilecek ve yeşilin tadını çıkarabilecek.

geliştirme ve kullanım planı

Rektör Akkaya, bahçenin daha da genişletileceğini vurguladı: "Şuanda bir buçuk dönüm üzerinde kurulan bu alanımız zamanla genişleyecek. Üniversitemizin yapı işleri tarafından sürekli temizlenerek bakımı yapılan piknik alanımızın daha nitelikli ve daha verimli hale gelmesi için ciddi mücadele veriyoruz".

Akkaya ayrıca ilerleyen günlerde akademisyen ve öğrencileri bu piknik alanında bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İÇERİSİNDE BİR BUÇUK DÖNÜMLÜK ALANA BARÜ BAHÇE İSİMLİ PİKNİK ALANI KURULDU.