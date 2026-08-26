Dolar 48,1144 +0,07%
Euro 56,1984 +0,04%
Bist 14.659,36 +1,28%
Altın Gram 7.246,51 -0,21%
EUR/USD 1,1675 +0,00%
Brent Petrol 85,00 -2,60%
--°

Bartın Üniversitesi bahçesi akademisyenlere ayrıldı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki bir buçuk dönümlük yeşil alan BARÜ Bahçe adıyla akademisyen ve ailelerine piknik ve dinlenme imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bartın Üniversitesi bahçesi akademisyenlere ayrıldı

BARÜ Bahçe kampüste kullanıma açıldı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde bulunan bir buçuk dönümlük boş alan, üniversite yönetimi tarafından BARÜ Bahçe adıyla akademisyenlerin ve ailelerinin kullanımına ayrıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, alanın piknik ve dinlenme ihtiyacına cevap vereceğini belirterek şunları söyledi: "Bartın Üniversitesi (BARÜ) donatılarına bir yenisini daha ekledi: Adı da BARÜ Bahçe. Özellikle masa başı ve laboratuvarda çalışan yüzlerce akademisyen aileleri ile bu alanda piknik yapabilecek".

olanaklar

BARÜ Bahçe'de mangal yeri, masalar, banklar ve çeşme gibi temel donatılar bulunuyor. Yoğun tempoda çalışan akademisyenler, bu alanda dinlenip nefes alabilecek ve yeşilin tadını çıkarabilecek.

geliştirme ve kullanım planı

Rektör Akkaya, bahçenin daha da genişletileceğini vurguladı: "Şuanda bir buçuk dönüm üzerinde kurulan bu alanımız zamanla genişleyecek. Üniversitemizin yapı işleri tarafından sürekli temizlenerek bakımı yapılan piknik alanımızın daha nitelikli ve daha verimli hale gelmesi için ciddi mücadele veriyoruz".

Akkaya ayrıca ilerleyen günlerde akademisyen ve öğrencileri bu piknik alanında bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İÇERİSİNDE BİR BUÇUK DÖNÜMLÜK ALANA BARÜ BAHÇE İSİMLİ PİKNİK ALANI...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İÇERİSİNDE BİR BUÇUK DÖNÜMLÜK ALANA BARÜ BAHÇE İSİMLİ PİKNİK ALANI KURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağlar'da tehlike yaratan metruk binaların yıkımı hız kazandı
images

Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü
images

D-130 başiskele kavşağı projesinde son rötuşlar yapılıyor
images

Kayseri'de Pınarbaşı merkezli 4,1 mw büyüklüğünde sarsıntı; valilik ekipleri sah...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti