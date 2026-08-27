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Uluslararası alanda da kadın vagonu dönemi Almatı-Taşkent hattında başlıyor

Kazakistan Demiryolları, 1 Ekim 2026'de Almatı-Taşkent uluslararası seferinde 'Kadın Vagonu' uygulamasını başlatacağını ve 946 binden fazla yolcunun yararlandığını duyurdu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Uluslararası alanda da kadın vagonu dönemi Almatı-Taşkent hattında başlıyor

Kazakistan Demiryolları uluslararası hatta kadın vagonu uygulamasını genişletiyor

Kazakistan Demiryolları Şirketi, ülke içindeki hatlarda uygulanan "Kadın Vagonu" hizmetinin uluslararası seferlere taşınacağını açıkladı. Şirkete göre uygulama 1 Ekim 2026 itibarıyla Almatı-Taşkent arasındaki düzenli tren seferinde devreye girecek ve Kazakistan ile Özbekistan arasındaki yolcu taşımacılığına yeni bir düzen getirecek.

Uygulamanın gerekçesi ve hattın önemi:

Açıklamada, Almatı-Taşkent seferinin iki ülkenin büyük şehirleri arasındaki bağlantıyı sağladığı ve yolcu talebinin artması nedeniyle bu hattın seçildiği belirtildi. Kurum, hattın yolcu akışı ve bölge içi ulaşım açısından taşıdığı önem nedeniyle böyle bir adım atıldığını vurguladı.

Hizmetin kapsamı ve yolcu kuralları:

Kurumun verdiği bilgilere göre ülke içindeki uygulama büyük ilgi gördü; hizmetin başlatılmasından bu yana 946 binden fazla yolcu bu uygulamadan yararlandı. Yeni düzenlemede, Kadın Vagonu'na 7 yaşına kadar olan erkek çocukların yetişkin eşliğinde girmesine izin verilecek, vagonlara biletler yalnızca kadın yolculara satılacak ve tren görevlilerinin tamamı kadınlardan oluşacak.

Yetkililer, uygulamanın hem güvenlik algısını hem de kadın yolcuların konforunu artırmayı amaçladığını belirtti. Uygulamanın uluslararası hatta uygulanmasıyla birlikte biletleme, denetim ve görevli kadrosu gibi operasyonel düzenlemelerin de bu kurallar çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi.

Uygulamanın detayları ve yolcuların haklarıyla ilgili ek düzenlemelerin yolculuk tarihine yaklaşıldıkça duyurulacağı ve seferlerdeki pratik uygulamaların gözlemlenerek gerektiğinde düzenlemeler yapılacağı aktarıldı.

ALMATI-TAŞKENT TREN SEFERİNDE &quot;KADIN VAGONU&quot; HİZMETİ BAŞLATILACAK (ARŞİV)

ALMATI-TAŞKENT TREN SEFERİNDE "KADIN VAGONU" HİZMETİ BAŞLATILACAK (ARŞİV)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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