Erzurumspor FK son idmanını tamamladı ve Konyaspor maçına hazır

son idman tamamlandı:
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
çalışmanın içeriği:
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen son idman, takımın maç öncesi ritmini korumayı hedefleyen bir ter idmanı şeklinde yapıldı. Futbolcuların antrenman performansı maç planı doğrultusunda değerlendirildi.
Mavi-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor; teknik ekip, sahaya tam kadro çıkmayı hedefliyor ve kadroda herhangi bir eksiklik bildirilmiyor.
ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. MUSTAFA FETTAHOĞLU
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