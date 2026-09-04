Erzurumspor FK son idmanını tamamladı ve Konyaspor maçına hazır

son idman tamamlandı:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

çalışmanın içeriği:

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen son idman, takımın maç öncesi ritmini korumayı hedefleyen bir ter idmanı şeklinde yapıldı. Futbolcuların antrenman performansı maç planı doğrultusunda değerlendirildi.

Mavi-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor; teknik ekip, sahaya tam kadro çıkmayı hedefliyor ve kadroda herhangi bir eksiklik bildirilmiyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. MUSTAFA FETTAHOĞLU