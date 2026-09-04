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Erzurumspor FK son idmanını tamamladı ve Konyaspor maçına hazır

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor ile yapacağı maça eksiksiz hazır.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK son idmanını tamamladı ve Konyaspor maçına hazır

son idman tamamlandı:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

çalışmanın içeriği:

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen son idman, takımın maç öncesi ritmini korumayı hedefleyen bir ter idmanı şeklinde yapıldı. Futbolcuların antrenman performansı maç planı doğrultusunda değerlendirildi.

Mavi-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor; teknik ekip, sahaya tam kadro çıkmayı hedefliyor ve kadroda herhangi bir eksiklik bildirilmiyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI...

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. MUSTAFA FETTAHOĞLU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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