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Torreira'dan kritik hamle: Başakşehir maçında bu sezonun ilk golü

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Başakşehir deplasmanında 71. dakikada attığı golle bu sezon ilk kez ağları sarstı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Torreira'dan kritik hamle: Başakşehir maçında bu sezonun ilk golü

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekipte skoru değiştiren ikinci golü Lucas Torreira kaydetti.

golün gelişimi:

Müsabakanın 71. dakikasında, ceza sahası içinde Ismail Jakobs ile paslaşmasının ardından kale önünde topla buluşan Torreira, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

torreira'nin performansı:

Maça 11'de başlayan 30 yaşındaki Uruguaylı futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Bu gol, Torreira'nın bu sezon kaydettiği ilk gol olma özelliğini taşıyor ve oyuncunun hücum katkısını öne çıkardı.

Galatasaray'da Torreira'nın bu tür anlık kararları ve pas trafiğine katkısı, maçın kritik anlarında takımın dengesini değiştirdi. Başakşehir deplasmanındaki bu gol, oyuncunun sezon içindeki gol hasretini sonlandırdı.

GALATASARAY’IN URUGUAYLI FUTBOLCUSU LUCAS TORREİRA, BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BU SEZONKİ İLK GOL...

GALATASARAY’IN URUGUAYLI FUTBOLCUSU LUCAS TORREİRA, BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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