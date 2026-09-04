Galatasaray'dan Başakşehir'de dokuz maçlık yenilmezlik

maç özeti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların rakip sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmesini sağladı.

yenilmezlik serisinin detayları:

Aslan, Başakşehir deplasmanında oynadığı son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Takımın dış sahadaki bu uzun periyotu, rakibe karşı süregelen üstünlüğün somut bir göstergesi oldu.

geçmişten bugüne bakış:

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında deplasmandaki son mağlubiyeti 18 Kasım 2017 tarihinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 5-1 olarak kaydedilmişti. O tarihten sonra oynanan dokuz mücadelede Cimbom yenilgi görmedi.

değerlendirme:

Bu seri, Galatasaray'ın deplasmandaki güvenini ve istikrarını ortaya koyuyor. Sezon ilerledikçe bu tür performanslar, takımın ligdeki konumunu koruması ve iddiasını sürdürmesi açısından önem taşıyacaktır.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA OYNADIĞI SON 9 KARŞILAŞMADA 6 GALİBİYET, 3 BERABERLİK ALDI.