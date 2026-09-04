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Renkli bir gün: Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelliler eğlendi

Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'ndeki konser, halk oyunları, boyama ve yöresel tatlarla engelli bireylerin özgüveni ve yetenekleri desteklendi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Renkli bir gün: Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelliler eğlendi

Renkli bir gün: Çankırı Yaşam Bakım Merkezi'nde engelliler eğlendi

Çankırı Yaşam Bakım Merkezi bünyesinde düzenlenen etkinlikler, engelli bireylerin kendilerini ifade etmeleri ve bir arada keyifli zaman geçirmeleri için tasarlandı. Gün boyunca süren faaliyetler katılımcılarda unutulmaz anlar bıraktı ve merkezde sıcak, kapsayıcı bir atmosfer oluştu.

Etkinliklerin içeriği ve atmosferi:

Programda yer alan konser, halk oyunları, boyama çalışmaları, balon gösterileri ve yöresel yemek tadımları katılımcılara çok yönlü deneyimler sundu. Müzik ve oyunlar sayesinde katılımcılar hem ritim ve hareketle hem de yaratıcı etkinliklerle etkileşime girdi; boyama atölyeleri bireylere görsel ifade ve el becerilerini deneme fırsatı sağladı.

Sosyal katılım ve özgüven üzerine etkisi:

Etkinlikler, katılımcıların birbirleriyle iletişim kurmasına, ekip ruhunu deneyimlemesine ve özgüven kazanmasına katkıda bulundu. Yöresel tatların paylaşılması ise kuşaklararası bağları ve kültürel tanışmayı destekleyerek sosyal bağları güçlendirdi. Bu tür faaliyetler, bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve günlük yaşam kalitelerinin artmasına olumlu katkı sunuyor.

Merkezdeki organizasyon, erişilebilir ve destekleyici bir ortam yaratmayı hedefleyerek katılımcıların ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenledi. Günün sonunda birçok katılımcı etkinlikleri keyifle hatırladı; bu tür buluşmalar, toplumsal katılımın ve kapsayıcı uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

ÇANKIRI’DA ENGELLİ BİREYLER ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DOYASIYA EĞLENDİ.

ÇANKIRI’DA ENGELLİ BİREYLER ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DOYASIYA EĞLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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