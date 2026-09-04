Galatasaray'ı son nefeste öne geçiren golü Gabriel Sara attı

Galatasaray'ı son nefeste öne geçiren gol Gabriel Sara'dan

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye taşıdı.

maçın dönüm noktası:

Başakşehir karşısında eşitliği bozan pozisyon, maçın son anlarına denk gelen serbest vuruşla geldi. Ceza yayı yakınından kullanılan atışta Sara'nın vuruşu kaleciye ve defansa takılmayarak filelerle buluştu; bu gol müsabakanın galibini belirledi.

sara'nın performansı:

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu maçın ilk 11'inde yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu vuruşla Sara'nın bu sezon ligdeki gol sayısı 2 oldu ve takımına kritik bir üç puan kazandırdı.

GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATARKEN, BU SEZONKİ GOL SAYISINI DA 2’YE ÇIKARDI.