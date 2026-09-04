Galatasaray'ı son nefeste öne geçiren golü Gabriel Sara attı

Galatasaray'ı son nefeste öne geçiren gol Gabriel Sara'dan
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye taşıdı.
maçın dönüm noktası:
Başakşehir karşısında eşitliği bozan pozisyon, maçın son anlarına denk gelen serbest vuruşla geldi. Ceza yayı yakınından kullanılan atışta Sara'nın vuruşu kaleciye ve defansa takılmayarak filelerle buluştu; bu gol müsabakanın galibini belirledi.
sara'nın performansı:
27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu maçın ilk 11'inde yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu vuruşla Sara'nın bu sezon ligdeki gol sayısı 2 oldu ve takımına kritik bir üç puan kazandırdı.
GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATARKEN, BU SEZONKİ GOL SAYISINI DA 2’YE ÇIKARDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!