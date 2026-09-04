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İlk kez sarı-kırmızıyı giydiler: Rafael Leao ve Deniz Gül Galatasaray formasıyla sahada

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir karşısında sonradan oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıktılar.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlk kez sarı-kırmızıyı giydiler: Rafael Leao ve Deniz Gül Galatasaray formasıyla sahada

Galatasaray'ın yeni transferleri ilk maçlarına çıktı:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı ve sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Rafael Leao ile Deniz Gül ilk kez forma giydi. Her iki oyuncu da yedek kulübesinde başladı ve maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil oldu.

oyuna girişler:

Rafael Leao, 67. dakikada Aleksey Batrakov’un yerine oyuna dahil olurken, Deniz Gül ise 83. dakikada Leroy Sane’nin yerine sahaya girdi. Bu değişiklikler, teknik ekibin maç içi rotasyon tercihlerinin bir parçası olarak kayda geçti.

leao'nun maç içi hareketi:

Rafael Leao, oyuna girdikten sonra 78. dakikada yaptığı bir hareket nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile uyarıldı. Her iki oyuncunun da bu ilk görevlerinde oyuna adaptasyon süreci ve takım içindeki konumları ön plana çıktı.

Galatasaray'da Leao ve Deniz'in ilk maç deneyimi, ilerleyen haftalarda takım kadrosunda alacakları süre ve katkı açısından bir başlangıç olarak değerlendirilecek. Kulübün ve taraftarların gözleri, yeni transferlerin performansındaki sürekliliğe çevrildi.

RAFAEL LEAO

RAFAEL LEAO

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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