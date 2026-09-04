Erzurumspor'u yönetmeye aday olanlar kongreye gelsin

Başkanın genel değerlendirmesi

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, düzenlediği basın toplantısında kulübün transfer çalışmaları, mali yapısı, sponsorluk ve kombine-forma satışlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Dal, mevcut şartlar içinde kulübün en iyi şekilde yönetilmeye çalışıldığını vurguladı ve kongre sürecine dair net bir çağrıda bulundu.

Transfer çalışmaları ve kadro düzenlemeleri:

Dal, transferlerde teknik direktör Serkan Özbalta, scout ekibi ve yönetimin ortak istişareyle hareket ettiğini belirtti. Transfer tahtasının açılmasıyla yoğun bir öneri trafiği yaşandığını, bine yakın oyuncunun gündeme geldiğini ve sürecin epey yoğun geçtiğini söyledi.

Yapılan takviyelerin tamamının Süper Lig seviyesinde olduğunu vurgulayan başkan, takıma katılan isimler arasında ön libero mevkisindeki 28 yaşındaki Elisha Owusu (Gana Milli Takımı, Auxerre), Süper Lig tecrübesi olan Miguel Cardoso, Ertuğrul Taşkıran, bonservisle gelenler; kiralık transferler arasında ise Festy Ebosele, Nihad Mujakic ve İbrahim Diabate gibi oyuncular bulunduğunu kaydetti. Dal, dönem sonuna kadar yetiştirilmesi planlanan başka transferler de olduğunu, tamamlandıkça taraftarlara duyuracaklarını söyledi.

Giden oyunculara teşekkür ve kiralıklar:

Başkan, takımdan ayrılan oyunculara teşekkür etti. Sözleşmesi bitenler arasında Giovanni Crociata, Cheickne Sylla, Salih Sarıkaya, Hüsamettin Yener ve Gökhan Akkan yer alırken; kiralık olarak forma giyen Benhur Keser ve Adem Eren ile kiralık gönderilen Mert Önal, Ali Ülgen, Muhammed Furkan Özhan, Serkan Köse, Özgür Sert, Enes Karakaş ve İlkan Sever isimlerini anıp yeni takımlarında başarı diledi.

Mali disiplin ve kulübün geleceğine yönelik yaklaşım:

Dal, kulübün mali yapısına dair en net vurgusunu disiplinin sürdürüleceği yönünde yaptı. 'Bugün çok yüksek maliyetli oyuncuları buraya katıp benden sonrasına bir enkaz asla bırakmadım, bırakmayacağım' sözleriyle geleceğe borç veya sürdürülemez yük bırakılmayacağını belirtti. Süper Lig'in mali açıdan zorlayıcı olduğuna dikkat çekerek, ligde kalan diğer Anadolu takımlarının arkasındaki güçlü sponsor desteklerinin onların farklı hamle yapmasına olanak sağladığını ifade etti.

Forma ve kombine satışları ile sponsorluklar:

Dal, forma satışlarında şu ana kadar 7 bin adede ulaşıldığını, hedeflerinin ise 50 bin olduğunu söyledi. Kombine satışlarının beklentinin altında kaldığını belirten başkan, 21 binlik statta satışa çıkan 15 bin kombineden şu ana kadar sadece 2 bin adedinin satıldığını hatırlattı ve kombine alımı, sponsorluk veya bağış yoluyla destek çağrısında bulundu.

Sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü ve tamamlandıkça şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Dal, transferlerin ve kongre sürecinin yine aynı şeffaflıkla izleneceğini vurguladı.

Kongre çağrısı ve yönetime talip olanlara mesaj:

Yönetim ve eleştirilere de değinen Dal, kulübü daha iyi yönetebileceğini iddia edenlerin kongreye gelip bütçeyi ortaya koymaları halinde göreve talip olmaya davet etti. Dal, 'Kim Erzurumspor'u yönetmek istiyorsa taliplisi gelsin' ifadeleriyle hem eleştirileri karşıladığını hem de devri isteyenlerin resmi süreçle başvurmasını istediğini kaydetti. Kongre kararının tek imzaya bakacağını, sezon içinde kongre planlarının olduğunu ve bu süreçte yönetimin sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti.

Toplantının sonunda Başkan Ahmet Dal, kulübün geçmiş başarılarında emeği geçen isimlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı ve hem takıma katkı veren eski oyunculara hem yeni gelenlere başarılı, kazasız bir sezon dilediğini ifade etti.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA KULÜBÜN GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.