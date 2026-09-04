yaz spor okulları'nda 20 branşta yaklaşık 3 bin öğrencinin mezuniyet coşkusu

Balıkesir yaz spor okulları kapanış töreni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Merkez, Manyas, Bandırma ve Edremit'te yürütülen programlarda iki dönem boyunca eğitim gören çocuklar ve gençler, törenle sertifikalarına kavuştu.

Eğitim dönemi ve katılım:

Yaz Spor Okulları programı birinci dönemi 6-31 Temmuz, ikinci dönemi ise 3-28 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. İki dönem boyunca 20 farklı spor branşında alanında uzman antrenörler ve eğitmenler görev aldı; yaklaşık 3 bin öğrenci spor yapma, takım çalışması ve disiplin gibi kazanımlar elde ederek mezun oldu.

kapanış töreni programı ve ödüller:

Kapanış programında Yaz Spor Okulları'ndan mezuniyet sertifikalarının dağıtımının yanı sıra, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluşu Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarının ödül törenleri de yapıldı. Genç sporcular ödüllerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe ve ilgili daire başkanlarından aldı.

genel sekreter yardımcısının mesajı:

Törende konuşan Aytekin Durmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sevgi ve selamlarını ileterek, çocukları spor, sanat ve kültürle gelişmeye teşvik etti. Durmaz, "Daha önceden belirlenmiş programı nedeniyle aramızda bulunamayan, ancak sizlerle birlikte olmayı çok isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın sevgi ve selamlarını sizlere iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Durmaz ayrıca çocuklara yönelik nasihatlerini şu sözlerle paylaştı: "İstiyoruz ki sizler sadece derslerinizde değil; sporla, sanatla, kültürle, arkadaşlıkla ve hayatın her alanında kendinizi geliştirin. Apartman dairelerinde ya da ekran başında sıkışıp kalmayın. Sahalarda, salonlarda, yüzme havuzlarında; arkadaşlarınızla birlikte koşun, oynayın, mücadele edin, öğrenin ve eğlenin."

sporun kazandırdıkları ve teşekkür:

Konuşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur." sözünü hatırlatan Durmaz, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, takım ruhu ve dayanışma gibi değerleri kazandırdığına dikkat çekti. "Bizim için asıl başarı, bugün burada aldığınız belge ya da madalya değil" diyerek gerçek başarının spor yapmayı alışkanlık haline getirmek, kazanırken mütevazı olmak ve kaybettikten sonra yeniden ayağa kalkabilmek olduğunu vurguladı.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen antrenörler, eğitmenler, çalışmalara destek veren belediye ekipleri ve ailelere teşekkür eden Durmaz, mezun olan tüm öğrencileri kutlayarak, "Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Sporla büyüyün, sağlıkla büyüyün, sevgiyle büyüyün" dileklerini iletti.

YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ