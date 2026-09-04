galatasaray ilk yarıda osimhen'in VAR golüyle öne geçti

maç özeti

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı; galibiyeti getiren golü Victor Osimhen kaydetti ve hakem kararı VAR incelemesiyle onaylandı.

ilk yarı önemli anlar:

1. dakikada sağ kanattan ilerleyen Aleksey Batrakov ceza sahasına ortaladı. Ceza alanında yükselen Osimhenanın kafa vuruşunu kaleci Deniz çıkardı.

6. dakikada Yunus Akgünün ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Deniz, topu direk dibinden kornere çeldi.

13. dakikada Yunus'un savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı; istediği vuruşu yapamayınca kaleci Deniz topu kontrol etti.

16. dakikada oyunun akışı değişti: Başakşehir topu çıkarmaya çalışırken Lucas Torreiranın baskısıyla topu kapan Osimhen, ceza yayı sağından sert bir vuruş yaptı. Top üst direkte patladı, çizgiden sekip geri döndü. Hakem Kadir Sağlam ilk anda oyunu devam ettirdi; VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi ve skor 0-1 oldu.

43. dakikada Christopher Operinin pasıyla topla buluşan Oliver Kemen, savunmadan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yakın köşeye yönelen topu kornere çeldi.

kadrolar ve notlar:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi, Andreas Skov Olsen, Jakub Kaluzinski, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Yusuf Sarı, Davie Selke, Umut Bozok, Berkay Özcan, Ousseynou Ba, Michal Karbownik, Saba Kharebashvili, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen (Barış Alper Yılmaz dk. 33)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Victor Osimhen (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kart: Christopher Operi (Başakşehir)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY, FATİH TERİM STADYUMU'NDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GALATASARAY'IN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE NOKTALANDI.