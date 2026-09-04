Osimhen Başakşehir'de ilk yarıda fileleri havalandırdı, bu sezon 6'ya çıktı

osimhen Başakşehir deplasmanında skoru açtı

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçında takımını öne geçiren ismi oldu. Müsabakanın 16. dakikasında ceza yayı sağ tarafından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi; hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesinin ardından golü verdi ve skor 1-0 oldu.

ligdeki istikrarını sürdürdü:

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki dördüncü maçında da gol sevinci yaşamış oldu ve toplamda 6. gole ulaştı. Osimhen'in erken golü, Galatasaray'ın maçtaki üstünlüğünü pekiştiren ve oyuncunun form grafiğini ortaya koyan önemli anlardan biri olarak öne çıktı.

sakatlık nedeniyle erken değişiklik:

Maça ilk 11'de başlayan Osimhen, kasığından yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. 33. dakikada kenara alınan Nijeryalı forvet, yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Kulüpten veya oyuncudan yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Hakemin VAR yoluyla gol kararı vermesi, müsabakadaki tartışmalı pozisyonların teknolojik denetiminin önemini bir kez daha gösterdi. Osimhen'in maçtaki etkisi ve sonraki durumu, Galatasaray cephesinde takip edilen başlıca konular arasında yer alacak.

GALATASARAY'IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BU SEZONKİ GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI.