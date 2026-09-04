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Hasankadı Özbaşı'nda patpat kazası: 8 yaralı

Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık işçilerini taşıyan patpatın devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 21:16

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hasankadı Özbaşı'nda patpat kazası: 8 yaralı

Bartın'da tarım aracının devrilmesi

Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık toplayan işçileri taşıyan, halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve durumlarına göre yönlendirme sağladı.

hastane sevki ve soruşturma:

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralılardan 1'inin durumu ağır olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BARTIN DEVLET HASTANESİ&#039;NE...

YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BARTIN DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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