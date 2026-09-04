Hasankadı Özbaşı'nda patpat kazası: 8 yaralı

Bartın'da tarım aracının devrilmesi
Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık toplayan işçileri taşıyan, halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale:
Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve durumlarına göre yönlendirme sağladı.
hastane sevki ve soruşturma:
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralılardan 1'inin durumu ağır olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLARLA BARTIN DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI
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