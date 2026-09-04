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Esenyurt dosyası: 2022 kaybının cinayet şüphelileri cezaevinde

İstanbul Esenyurt'ta 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022'de öldüğü tespit edildi; bağlantılı 6 şüpheli operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt dosyası: 2022 kaybının cinayet şüphelileri cezaevinde

Esenyurt'ta 2022 kaybının aydınlatılmasında yeni gelişme

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amacıyla hastaneye getirildikten sonra izinsiz ayrılan ve bir daha haber alınamayan Zeynep Yıldırım dosyasında polis ekipleri önemli bir ilerleme kaydetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda olayla ilgili yeni bulgular elde edildi.

Soruşturmada tespit edilen bulgular:

Polis ekipleri kayıp kişinin geçmişe yönelik telefon sinyallerini detaylı şekilde inceledi ve son sinyalin Esenyurt'ta bir adresten geldiğini belirledi. Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın iletişime geçtiği tespit edilen Fethi D. isimli şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, Fethi D.'nin 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevinde bulunduğunu öğrendi.

Şüpheli yeniden sorgulandığında, ekipler Yıldırım'ın Fethi D. tarafından öldürüldüğüne yönelik tespitler yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu genç kadının hayatını 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında kaybettiği belirlendi.

Operasyon ve adli süreç:

Soruşturma çerçevesinde olayla bağlantılı olduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olabileceği değerlendirilen 6 şüpheli belirlendi. Bu kişiler için 1 Eylül Salı günü İstanbul ve Sinop merkezli operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler önce Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde sorgulandı, ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini ve dosyanın ayrıntılarının adli süreç ilerledikçe netleşeceğini belirtti. Olayla ilgili yapılan tespitler, uzun süredir kayıp olarak kayıtlı bir dosyanın cinayet soruşturmasına dönüşmesine neden oldu ve ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt’ta 2022’den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın ölümüne ilişkin 6 şüpheli...

Esenyurt’ta 2022’den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın ölümüne ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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