Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,4953 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.767,03 -0,66%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Esenyurt'ta çocukları bırakma girişimi kavga ile sonuçlandı

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki kadının çocuklarını babasına verme girişimi, eşinin hakaret ve araç içinde saldırı girişimiyle sonuçlandı; çevre müdahale etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta çocukları bırakma girişimi kavga ile sonuçlandı

olayın gelişimi:

Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi nde meydana geldi. İddialara göre, 8 yıllık evliliğini sonlandırma sürecinde olan Serra Biber, çocuklarını babalarına göstermek için yanına götürdü. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi çocukları istemediğini belirterek tartışma başlattı. Önce sözlü hakaretlerde bulunan erkek, daha sonra araç içinde eski eşine saldırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine müdahale ederek şahsı uzaklaştırdı. O esnada yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından her iki taraf da karakola giderek karşılıklı şikayette bulundu.

mağdurun ifadesi ve tepkileri:

Serra Biber, eşinden sabah saatlerinden itibaren tehdit mesajları aldığını ve çocukları babalarından ayırmak istemediğini söyledi. Biber, tartışmanın büyümesi sonrası eşinin çocukların yanında ağır hakaretler ve çocukların duymaması gereken ithamlar yönelttiğini belirtti. Olay sırasında çevredekilerin müdahalesiyle şahsın uzaklaştırıldığını, kendisinin de aracını çalıştırarak bölgeden ayrılmaya çalıştığını anlattı.

Biber, yaşananların ardından hem kendisinin hem de karşı tarafın karakola başvurduğunu, çocuklarının olayı duyup korktuğunu ve bu nedenle karakola ifade vermeye gelemediklerini ifade etti. Ayrıca boşanma davası ve mal paylaşımıyla ilgili farklı süreçlerin devam ettiğini, yaşanan son olaylar nedeniyle tedirgin olduğunu dile getirdi.

kamera görüntüleri ve takip:

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, önce sözlü tartışma, ardından çevredekilerin müdahalesi ve tarafların karakola yönelmesi yer alıyor. Olayı görgü tanıkları ve çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmalarıyla hukuki süreç başlatıldı. Medyaya yansıyan ifadelerde mağdurun çocukları koruma yönündeki kararı ve yaşadığı korku öne çıkıyor.

Gelişmelerin yürütülecek adli işlemlerle netleşeceği ve tarafların ifadelerinin resmi makamlarca değerlendirileceği bildirildi.

SERRA BİBER

SERRA BİBER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası