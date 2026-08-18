Esenyurt'ta çocukları bırakma girişimi kavga ile sonuçlandı

olayın gelişimi:

Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi nde meydana geldi. İddialara göre, 8 yıllık evliliğini sonlandırma sürecinde olan Serra Biber, çocuklarını babalarına göstermek için yanına götürdü. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi çocukları istemediğini belirterek tartışma başlattı. Önce sözlü hakaretlerde bulunan erkek, daha sonra araç içinde eski eşine saldırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar olay yerine müdahale ederek şahsı uzaklaştırdı. O esnada yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından her iki taraf da karakola giderek karşılıklı şikayette bulundu.

mağdurun ifadesi ve tepkileri:

Serra Biber, eşinden sabah saatlerinden itibaren tehdit mesajları aldığını ve çocukları babalarından ayırmak istemediğini söyledi. Biber, tartışmanın büyümesi sonrası eşinin çocukların yanında ağır hakaretler ve çocukların duymaması gereken ithamlar yönelttiğini belirtti. Olay sırasında çevredekilerin müdahalesiyle şahsın uzaklaştırıldığını, kendisinin de aracını çalıştırarak bölgeden ayrılmaya çalıştığını anlattı.

Biber, yaşananların ardından hem kendisinin hem de karşı tarafın karakola başvurduğunu, çocuklarının olayı duyup korktuğunu ve bu nedenle karakola ifade vermeye gelemediklerini ifade etti. Ayrıca boşanma davası ve mal paylaşımıyla ilgili farklı süreçlerin devam ettiğini, yaşanan son olaylar nedeniyle tedirgin olduğunu dile getirdi.

kamera görüntüleri ve takip:

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, önce sözlü tartışma, ardından çevredekilerin müdahalesi ve tarafların karakola yönelmesi yer alıyor. Olayı görgü tanıkları ve çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmalarıyla hukuki süreç başlatıldı. Medyaya yansıyan ifadelerde mağdurun çocukları koruma yönündeki kararı ve yaşadığı korku öne çıkıyor.

Gelişmelerin yürütülecek adli işlemlerle netleşeceği ve tarafların ifadelerinin resmi makamlarca değerlendirileceği bildirildi.

SERRA BİBER