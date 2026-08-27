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İnegöl'de mühürlü boya imalathanesinde çıkan yangın çevrede hasara yol açtı

Bursa İnegöl'de yaklaşık 3 ay önce mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangın üç iş yerini tahrip etti, park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 07:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'de mühürlü boya imalathanesinde çıkan yangın çevrede hasara yol açtı

olayın yer ve zamanı:

Yangın, saat 05.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20. Sokak adresinde bulunan duvar boya üretim imalathanesinde başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine vatandaşların ihbarı ile İnegöl İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

müdahale süreci:

İnegöl İtfaiyesi, yangına müdahale için 8 söndürme aracı ve 15 itfaiye eri ile çalışma yürüttü. İçeride bulunan boya maddelerinin alev alması nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alanı etkiledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının bir bölümü havadan görüntülendi.

hasar ve kurtarma:

Yangın sonucu boya imalathanesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçramasıyla çevredeki 3 iş yeri de zarar gördü. İş yeri önünde park halinde bulunan 06 S 9198 plakalı minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yan binadaki oto tamirhanesinde bulunan yavru köpek "Kirli", itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; kurtarılma anı çevredeki vatandaşlara rahatlama sağladı.

İmalathanenin yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından faaliyetine son verilerek mühürlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü

İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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