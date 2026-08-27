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Kavak'ta sürücüler mercek altında: trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ve asayiş ekipleri, alkollü sürücü ve ehliyet kontrolleriyle güvenlik ve kamu düzeni için denetimlerini sürdürüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavak'ta sürücüler mercek altında: trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor

Kavak'ta denetimler sürüyor:

Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri uygulamalara devam ediyor. Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Uygulamada yapılan kontroller:

Gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle alkol ve ehliyet kontrolleri ön plana çıkıyor. Denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor; ekipler sürücü ve araçlar üzerinde gerekli kontrolleri yapıyor.

Vatandaş güvenliği öncelik olarak:

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin süreceği bildirildi. Uygulamalar, alkollü araç kullanımının önlenmesi ve trafik kural ihlallerinin tespiti üzerine yoğunlaşıyor.

KAVAK’TA TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

KAVAK’TA TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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