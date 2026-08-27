Kavak'ta sürücüler mercek altında: trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor

Kavak'ta denetimler sürüyor:
Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri uygulamalara devam ediyor. Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.
Uygulamada yapılan kontroller:
Gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle alkol ve ehliyet kontrolleri ön plana çıkıyor. Denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor; ekipler sürücü ve araçlar üzerinde gerekli kontrolleri yapıyor.
Vatandaş güvenliği öncelik olarak:
Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin süreceği bildirildi. Uygulamalar, alkollü araç kullanımının önlenmesi ve trafik kural ihlallerinin tespiti üzerine yoğunlaşıyor.
KAVAK’TA TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR
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