Kavak'ta sürücüler mercek altında: trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor

Kavak'ta denetimler sürüyor:

Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri uygulamalara devam ediyor. Ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Uygulamada yapılan kontroller:

Gerçekleştirilen uygulamalarda özellikle alkol ve ehliyet kontrolleri ön plana çıkıyor. Denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor; ekipler sürücü ve araçlar üzerinde gerekli kontrolleri yapıyor.

Vatandaş güvenliği öncelik olarak:

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin süreceği bildirildi. Uygulamalar, alkollü araç kullanımının önlenmesi ve trafik kural ihlallerinin tespiti üzerine yoğunlaşıyor.

KAVAK’TA TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR