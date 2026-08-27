Kemaliye'nin Kışlacık köyünde yangın: 10 ev zarar gördü, can kaybı yok

yangın çıkışı ve müdahale:

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kemaliye, Arapgir ve Ağın belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Müdahaleyi gerçekleştiren ekipler, bölgede soğutma çalışmaları yaparak alevlerin yeniden tutuşmaması için önlemler aldı.

hasar tespit ve yerel yönetim çalışmaları:

Yangının ardından ilk belirlemelere göre 10 ev hasar gördü. Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık Köyü'ne giderek olay yerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Köyde hasar tespit çalışmalarına başlanacağı, yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarca çalışma yürütüleceği bildirildi.

KEMALİYE'DE KÖY YANGININDA 10 EV HASAR GÖRDÜ