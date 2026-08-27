Kargo aracıyla çarpışma Malazgirt-Bulanık yolunu kapattı: onlarca koyun telef oldu

Malazgirt-Bulanık kara yolunda kaza

Edinilen bilgilere göre, Muş'un Malazgirt-Bulanık kara yolunda seyir halindeki kargo firmasına ait bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle onlarca koyun telef oldu, araç sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı ve etkileri:

Olay sırasında yolda yoğunluk oluştu ve kaza, güzergâhta ulaşımı aksattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürüden bazı hayvanlar aracın önüne aniden çıktı; kazanın kesin nedeni için herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Sürücüye olay yerinde müdahale edilmesine rağmen ağır yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen temizlik ekipleri, telef olan hayvanların kaldırılmasını sağladı. Yapılan çalışmaların ardından bahsi geçen kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MUŞ’UN MALAZGİRT-BULANIK KARA YOLUNDA BİR KARGO FİRMASINA AİT ARACI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE ÇARPMASI SONUCU ONLARCA KOYUN TELEF OLDU.