Balıkesir'de küçük mahalleye büyük çözüm: Akbaş'a 50 metreküp prefabrik depo

Akbaş Mahallesi'nin su sorununa yönelen çalışma:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balya ilçesi Akbaş Mahallesi için hayata geçirilen altyapı çalışmalarıyla mahalle halkının içme suyu sorununu hedef alıyor. Kurulan 50 metreküp kapasiteli yeni prefabrik içme suyu deposu ile bölgedeki su basıncı ve yetersizlik problemlerinin kalıcı şekilde giderilmesi amaçlanıyor.

Başlıca teknik ayrıntılar:

Projede depo ile mahalle arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere yaklaşık 1.700 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattı yapımı devam ediyor. Yapılan yatırım, mevcut altyapının kapasitesini ve dayanıklılığını artırmayı, dağıtımda yaşanan kesintileri ve basınç düşüklüğünü azaltmayı hedefliyor. BASKİ ekipleri projenin kısa sürede tamamlanması için çalışma yoğunluğunu sürdürüyor.

sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması:

BASKİ, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmayıp kentin gelecekteki su gereksinimlerini de gözeten yatırımlar gerçekleştiriyor. Kurum, yenilikçi, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı hizmetler sunma vizyonu çerçevesinde altyapının güçlendirilmesini ve uzun vadeli su yönetimini önceliklendiriyor.

yerel tepki ve teşekkürler:

Akbaş Mahallesi Muhtarı Salih Akbaşlı, çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: 'Yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili köyümüze yeni bir su deposu kuruluyor, çalışmalar şu anda ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Köyümüz de yaşanan su basıncı, yetersizliği sıkıntıları inşallah çözüme kavuşacak.' Vatandaşlar da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve BASKİ ekiplerine teşekkürlerini ileterek projenin yerel yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sürdürülen bu tür altyapı yatırımları, kent genelinde sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimi güçlendirmeyi amaçlıyor ve benzer çalışmaların diğer mahallelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

AKBAŞ MAHALLESİ’NİN İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR