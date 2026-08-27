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Susurluk'ta gençlik ve spor rüzgârı stadyumu renklendirdi

Gençlik ve Spor Festivali Susurluk Stadı'nda spor, oyun ve etkinliklerle coşkulu bir gün sundu; gençler mini spor alanları ve yarışmalarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Susurluk'ta gençlik ve spor rüzgârı stadyumu renklendirdi

Susurluk Stadı'nda gençlik ve spor festivali coşkusu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Susurluk Stadı'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikler, gençleri ve vatandaşları sporla, oyunla ve gençlik faaliyetleriyle buluşturdu; alan renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında Gençlik Merkezleri tarafından açılan stantlarda yürütülen çalışmalar tanıtıldı ve katılımcılar merkezlerin sunduğu imkânlar hakkında bilgi aldı. Organizasyon, hem spor deneyimi sunmayı hem de sosyal bir buluşma alanı sağlamayı amaçladı.

etkinlikler ve ilgi gören alanlar:

Festival alanındaki aktiviteler geniş bir yelpazeye yayılmıştı. Mini golf, mini langırt, masa tenisi, şişme dart, şişme penaltı, şişme parkur, okçuluk, badminton ve ayak tenisi en çok ilgi gören alanlar arasında yer aldı. Ayrıca akıl ve zeka oyunları, çuval yarışı, halat çekme, penaltı yarışmaları ve yüz boyama gibi etkinlikler de katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

deneyim, eğitim ve mesaj:

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen step-aerobik ve çeşitli spor etkinlikleri, katılımcılara yeni branşları deneme fırsatı sundu. Organizasyonda düzenlenen sürpriz ödüllü yarışmalar da festival coşkusuna katkı sağladı ve gençlerin aktif katılımını artırdı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp festivalde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlik ve Spor Festivali ile gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sporun farklı branşlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada amacımız yalnızca spor yaptırmak değil; gençlerimizin sosyalleşebileceği, eğlenebileceği ve yeni deneyimler kazanabileceği ortamlar oluşturmak. Gençlerimizin enerjisini ve vatandaşlarımızın ilgisini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Balıkesir genelinde spor ve gençlik faaliyetlerini daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Festival, sporun ve eğlencenin iç içe geçtiği bir gün olarak kayda geçti; organizasyonun hedefi gençlerin sporla tanışmasını sağlamak ve yerel ölçekte benzer etkinliklerin yaygınlaşmasına zemin hazırlamak oldu.

BALIKESİR&#039;DE GENÇLİK VE SPOR FESTİVALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

BALIKESİR'DE GENÇLİK VE SPOR FESTİVALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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