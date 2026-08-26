Esenyurt'ta dolmuştan inen kadının tır önünden son anda kaçtığı anlar

O anlar kask kamerasında:

Esenyurt Doğanaraslı Bulvarı'nda kaydedilen görüntüler, motosiklet sürücüsü Sedat Eroğlu'nun kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol üzerinde bir tır ve çevresinde yoğun araç trafiği görülüyor. Dolmuştan inen iki vatandaş, tırın önünden karşıya geçmeye çalıştı; erkek hızlıca ilerleyip karşıya ulaşırken, tırın hareket ettiğini fark eden kadın son anda kendisini yol kenarındaki çalılıkların üzerine atarak ezilmekten kurtuldu.

Trafikte görüş açısı ve riskler:

Kayıtlar, özellikle tır ve kamyon gibi büyük araçların sürücülerinin görüş açısının sınırlı olduğunu ve önlerinden geçen yayaların saniyeler içinde hayati tehlikeyle karşılaşabileceğini net şekilde gösteriyor. Bu olayda tır sürücüsünün yayaları fark etmeden ilerlemesi tehlikeyi büyüttü; saniyeler içinde ölümcül sonuçlar doğabilecek yakınlık anları görüntülere yansıdı.

Görüntüden çıkarılacak dersler:

Olay, dolmuştan inip aracın önünden geçmeye çalışan yayalar için önemli bir uyarı niteliğinde. Sedat Eroğlu'nun kaydettiği görüntüler, trafikte araçlar arasında karşıya geçme girişimlerinin ne kadar riskli olabileceğini ortaya koyuyor ve hem sürücüler hem de yayalar için daha dikkatli davranılması gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür anlar, trafikte tedbirin önemini çarpıcı şekilde gösteriyor.

TIRIN ÖNÜNDEN GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDU