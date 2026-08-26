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Sinop'ta Sakarya Caddesi'nde polis esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı ve KADES tanıtımı yaptı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sakarya Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılıktan koruma, KADES kullanımı ve güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta Sakarya Caddesi'nde polis esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı ve KADES tanıtımı yaptı

Sinop'ta polisten bilgilendirme çalışması

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun noktalarından biri olan Sakarya Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, dükkanları ziyaret ederek doğrudan iletişim yoluyla güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

dolandırıcılık uyarıları ve dağıtılan materyaller:

Polis ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Yapılan görüşmelerde, şüpheli çağrılar ve mesajlara karşı alınacak tedbirler aktarıldı; ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtılarak hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

KADES tanıtımı ve acil durumda ulaşım yolları:

Çalışma kapsamında kadınların acil durumlarda kolluk kuvvetlerine hızlı erişimini sağlayan KADES uygulaması hakkında detaylı tanıtım yapıldı. Ekipler, uygulamanın nasıl indirileceği, kayıt işlemleri ve kullanım senaryoları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra uygulamanın etkin kullanımının önemi üzerinde durdu.

Sinop'ta yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmaları, yerel güvenlik bilincini güçlendirmeyi ve olası suç risklerini azaltmayı hedefliyor. Toplum Destekli Polislik ekipleri, vatandaşlarla doğrudan temas halinde bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

SİNOP&#039;TA POLİS EKİPLERİ, SAKARYA CADDESİ ÜZERİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME...

SİNOP'TA POLİS EKİPLERİ, SAKARYA CADDESİ ÜZERİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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