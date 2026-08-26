Bingöl'de kavşakta çarpışma: bir kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bingöl'de Merkez Genç Caddesi Tugay Kavşağı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve kaza mahallinde çalışma yürütüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİNGÖL’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI