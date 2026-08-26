Bingöl'de kavşakta çarpışma: bir kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk bilgiler:
Bingöl'de Merkez Genç Caddesi Tugay Kavşağı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
soruşturma ve inceleme:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve kaza mahallinde çalışma yürütüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
BİNGÖL’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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