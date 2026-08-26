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Bingöl'de kavşakta çarpışma: bir kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl merkezindeki Merkez Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye taşıdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de kavşakta çarpışma: bir kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bingöl'de Merkez Genç Caddesi Tugay Kavşağı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve kaza mahallinde çalışma yürütüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİNGÖL’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

BİNGÖL’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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