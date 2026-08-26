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Antalya'da Eski Lara Caddesi sahilinde denize karışan atık su için resen soruşturma

Eski Lara Caddesi sahilinde 25 Ağustos sabahı denize ulaşan sarımsı atık suyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da Eski Lara Caddesi sahilinde denize karışan atık su için resen soruşturma

soruşturmanın kapsamı ve gerekçe:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Lara Caddesi'nde plaj yakınlarında kaydedilen denize atık su karışması görüntüleri üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesi kapsamında resen soruşturma başlattı. Olay, çevrenin kasten kirletilmesi suçu çerçevesinde değerlendiriliyor.

görüntüler ve sahadaki durum:

25 Ağustos sabahı Bambus Plajı yakınlarındaki kayalık kıyıdan denize ulaşan sarımsı akıntı, suyun rengini değiştirdi ve bölgede kötü koku oluşmasına neden oldu. Olayı gösteren görüntüler iddianın temelini oluşturdu.

ASAT müdahalesi ve teknik bulgular:

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) yaptığı açıklamada, TM4 Atıksu Terfi Merkezi'nin DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldiğini ve müdahale çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. ASAT çalışmalarla sızıntının kontrol altına alınması için adımlar atıldığını duyurdu.

Soruşturma ve saha müdahalesi eş zamanlı yürütülüyor; savcılık, elde edilecek teknik tespitler ve ASAT kayıtları doğrultusunda sorumlulukların belirlenmesini amaçlıyor.

ESKİ LARA CADDESİ&#039;NDEKİ BAMBUS PLAJI YAKINLARINDA, 25 AĞUSTOS SABAHI KAYALIK KIYIDAN DENİZE ULAŞAN...

ESKİ LARA CADDESİ'NDEKİ BAMBUS PLAJI YAKINLARINDA, 25 AĞUSTOS SABAHI KAYALIK KIYIDAN DENİZE ULAŞAN SARIMSI AKINTI SUYUN RENGİNİ DEĞİŞTİRMİŞ, BÖLGEDE KÖTÜ KOKU OLUŞMUŞTU (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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