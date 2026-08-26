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Ankara'dan Reşko'ya: 7 dağcının Cilo zirve yolculuğu

Ankara'dan gelen 10 kişilik ekip, 25-26 Ağustos 2026'de Horgedim Yaylası'ndan başlayıp 7 dağcıyla 4.135 metrelik Reşko Zirvesi'ne ulaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ankara'dan Reşko'ya: 7 dağcının Cilo zirve yolculuğu

Ankara'dan Hakkâri'ye uzanan rota:

Ankara'dan yola çıkan doğaseverlerden oluşan ekip, 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde Cilo Dağları'nda zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. 10 kişilik ekip Horgedim Yaylası'na ulaşırken, parkurun zorlu koşulları nedeniyle yürüyüşün bir kısmı ekip halinde sürdürüldü. Tırmanışın sonunda 7 dağcı, Türkiye'nin önemli yüksek irtifa noktalarından biri olan Uludoruk (Reşko) Zirvesi'ne çıkmayı başardı.

Tırmanışın ayrıntıları:

Ekibin yürüyüşü Horgedim Yaylası'ndan başladı. Yüksek rakım, kayalık geçişler ve sarp arazi koşulları dağcıları zorladı; bu zorluklar, uzun süren tırmanış boyunca dayanıklılık gerektirdi. Rehberliğini Hakkârili dağcı Süleyman Demir'in üstlendiği faaliyet, ekip için hem teknik hem de fiziksel hazırlık gerektirdi. Sonuçta, 4.135 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşma başarısı elde edildi ve dağcılar zirvede kısa bir kutlama yaptı.

Bölgenin turizm potansiyeli:

Turist Rehberi Haşım Ağca, Cilo Dağları'nın yüksek zirveleri, vadileri ve yaylalarının Hakkâri için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Ağca, bölgenin doğa ve dağ turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, doğal güzelliklerin korunarak daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti. Ağca'ya göre zorlu parkurların varlığı bölgeyi yalnızca profesyonel dağcılar için değil, doğayı keşfetmek isteyenler için de anlamlı kılıyor.

Gerçekleştirilen tırmanış, Ankara'dan Hakkâri'ye uzanan bu rotanın dağcılık ve doğa turizmi açısından taşıdığı fırsatları bir kez daha ortaya koydu. Faaliyet, Reşko Zirvesi'nde tamamlanırken ekip, Cilo'nun eşsiz manzarası eşliğinde zirve başarısını kutladı.

ANKARA&#039;DAN HAKKÂRİ&#039;YE GELEN DOĞASEVERLERDEN OLUŞAN EKİP, CİLO DAĞLARI&#039;NIN 4 BİN 135 METRE...

ANKARA'DAN HAKKÂRİ'YE GELEN DOĞASEVERLERDEN OLUŞAN EKİP, CİLO DAĞLARI'NIN 4 BİN 135 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ REŞKO (ULUDORUK) ZİRVESİ'NE BAŞARILI BİR TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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