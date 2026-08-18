Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

esenyurt’ta yol ortasında dakikalarca dövülen genç, anlar cep telefonuna yansıdı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tartışma sonrası iki şahsın, yol ortasında bir adamı dakikalarca döktüğü anlar cep telefonuna kaydedildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

esenyurt’ta yol ortasında dakikalarca dövülen genç, anlar cep telefonuna yansıdı

olayın ayrıntıları:

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından iki şahıs yol ortasında bir adama saldırdı. Yerde çığlıklar atan mağdur, dakikalarca tekme ve yumruklara maruz kaldı. Saldırının yaşandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

görüntülerde neler var:

Elindeki kayıtlar, mağdurun yere düştüğü ve yardım çağrıları yaptığı anları net şekilde gösteriyor. Görüntülerde saldırganlar defalarca yerde yatan kişiye yöneliyor; saldırının sürekliliği ve şiddeti gözlemlenebiliyor. Kayıtlarda olayın kamuya açık bir alanda, yol üzerinde gerçekleştiği açıkça görülüyor.

çevredekilerin müdahalesi:

Olay anında çevreden geçen vatandaşlar araya girerek saldırıyı durdurmaya çalışsa da, saldırganların müdahalelere rağmen tekrar tekrar mağdura saldırdığı ifade ediliyor. Görüntülere göre birkaç kişi müdahalede bulunmuş, ancak saldırı sürmüş ve mağdur yerde yardım istemeye devam etmiş.

Yaşananlar, kamusal alanlarda gerçekleşen fiziksel şiddetin kayıt altına alınmasının önemini ve müdahale zorluklarını bir kez daha ortaya koydu. Olayın ardından kaydedilen görüntüler, yaşananların tanığı olarak yerel hafızaya geçti.

ESENYURT’TA İKİ ŞAHIS, TARTIŞTIKLARI ADAMI YOL ORTASINDA DAKİKALARCA TEKME TOKAT DÖVDÜ. ÇEVREDEKİ...

ESENYURT’TA İKİ ŞAHIS, TARTIŞTIKLARI ADAMI YOL ORTASINDA DAKİKALARCA TEKME TOKAT DÖVDÜ. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞSA DA DURMAYAN ŞAHISLAR, YARDIM ÇIĞLIKLARI ATAN ADAMA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ. YAŞANAN O ANLAR CEP TELEFONUNU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası