esenyurt’ta yol ortasında dakikalarca dövülen genç, anlar cep telefonuna yansıdı

olayın ayrıntıları:

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından iki şahıs yol ortasında bir adama saldırdı. Yerde çığlıklar atan mağdur, dakikalarca tekme ve yumruklara maruz kaldı. Saldırının yaşandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

görüntülerde neler var:

Elindeki kayıtlar, mağdurun yere düştüğü ve yardım çağrıları yaptığı anları net şekilde gösteriyor. Görüntülerde saldırganlar defalarca yerde yatan kişiye yöneliyor; saldırının sürekliliği ve şiddeti gözlemlenebiliyor. Kayıtlarda olayın kamuya açık bir alanda, yol üzerinde gerçekleştiği açıkça görülüyor.

çevredekilerin müdahalesi:

Olay anında çevreden geçen vatandaşlar araya girerek saldırıyı durdurmaya çalışsa da, saldırganların müdahalelere rağmen tekrar tekrar mağdura saldırdığı ifade ediliyor. Görüntülere göre birkaç kişi müdahalede bulunmuş, ancak saldırı sürmüş ve mağdur yerde yardım istemeye devam etmiş.

Yaşananlar, kamusal alanlarda gerçekleşen fiziksel şiddetin kayıt altına alınmasının önemini ve müdahale zorluklarını bir kez daha ortaya koydu. Olayın ardından kaydedilen görüntüler, yaşananların tanığı olarak yerel hafızaya geçti.

ESENYURT’TA İKİ ŞAHIS, TARTIŞTIKLARI ADAMI YOL ORTASINDA DAKİKALARCA TEKME TOKAT DÖVDÜ. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞSA DA DURMAYAN ŞAHISLAR, YARDIM ÇIĞLIKLARI ATAN ADAMA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ. YAŞANAN O ANLAR CEP TELEFONUNU KAMERASINA YANSIDI.