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Hacılar Erciyesspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi

Hacılar Erciyesspor, 2026-2027 sezonu öncesi Kayseri Süper Amatör Küme kadrosunu güçlendirmek için dış transferde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 05:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hacılar Erciyesspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi

transfer süreci:

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürdü. Kulüp, teknik heyetin raporu doğrultusunda yürütülen değerlendirmeler sonucunda dış transferde hareketli bir dönem geçirdi.

kadroya katılan isimler:

Sarı-lacivertliler son olarak dış transferde Batuhan Kaya (Kayseri Şekerspor), Hasan Efe San (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü), Mustafa Buğra Kılıç ve Mustafa Enes İl (Ortahisar Spor Kulübü) ile anlaşma sağlayarak dört yeni ismi kadrosuna dahil etti.

son durum:

Bu transferler, kulübün teknik heyet raporlarına paralel olarak gerçekleştirilen son hamleler olarak kayda geçti ve Hacılar Erciyesspor'un yeni sezona yönelik kadro yapılanmasındaki güncellemeleri oluşturdu.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNA 4 YENİ...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR, YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNA 4 YENİ İSMİ DAHİL ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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