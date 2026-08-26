Nizip'te kovalamaca: dur ihtarına uymayan sürücü dört araca çarptı

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, polis ekiplerinin arama noktasında sürücüye 'dur' ihtarında bulunuldu. İddiaya göre sürücü uyarıya uymayarak araçla kaçmaya başladı ve ekipler takibe geçti.

Kovalamaca sırasında sürücünün yön değiştirmesiyle trafik akışında risk oluştu; bir süre devam eden takip sonunda şüpheli Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde park halindeki dört araca çarparak durdu.

Araçtan inen sürücü, olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çarpmanın etkileri ve hasar:

Çarpma sonucu söz konusu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Park halindeki araçların aldığı hasarın boyutu olay yerinde yapılan ilk incelemelerle tespit edildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kovalamaca sürecini ve çarpma anını kapsayan görüntüler ile delillerin değerlendirildiğini bildirdi.

DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPT