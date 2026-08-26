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Karayipler'de deniz yolu operasyonu: dört narko-terörist öldürüldü

SOUTHCOM'un talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye düzenlenen saldırıda dört kişi öldü; operasyon bölge ve anavatan güvenliğine odaklı sürdürüldü.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 07:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karayipler'de deniz yolu operasyonu: dört narko-terörist öldürüldü

Karayipler'de deniz yolu operasyonu

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı istihbaratıyla tespit edilen bir tekneye yönelik saldırı düzenlendi. Komutandan gelen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen müdahalede ilgili kayıtlarda 4 narko-terörist öldürüldü ifadesi kullanıldı.

operasyonun bildirimi ve istihbarat doğrulaması:

SOUTHCOM'un açıklamasında, elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtildi. Yapılan vurguya göre operasyon, deniz yoluyla işleyen kaçakçılık ağlarına karşı yürütülen sekanslı müdahalelerin bir parçası olarak planlandı ve icra edildi.

komutanın açıklaması ve hedefleri:

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan yaptığı açıklamada kartellere karşı isabetli ve ölümcül saldırıların sürdüğünü vurguladı. Donovan, "Bu narko-terörist ağlarını yok edecek, dağıtacak ve bozguna uğratacağız" ifadelerini kullanarak operasyonun bölgedeki ve ABD anavatanına kadar uzanan hattı hedeflediğini belirtti.

Komutanlığın açıklamasında operasyonun, deniz yoluyla uyuşturucu taşımacılığı yapan ağları hedef alarak hem bölgesel güvenliği hem de ABD iç güvenliğini korumaya yönelik olduğu tekrarlandı. Açıklamada kullanılan "narko-terörist" tanımlaması, yetkililerin bu ağları yalnızca suç örgütü olarak değil, bölgesel istikrarı tehdit eden unsurlar olarak gördüğünü gösteriyor.

Yetkililer, bu tür müdahalelerin istihbarat doğruluğu ve hukuki çerçeveye uygunluğu konusunda bilgi verirken, bölgedeki benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. SOUTHCOM'un açıklaması olayın ana hatlarını paylaşmakla birlikte, operasyonun teknik ayrıntıları ve yerel iş birliklerinin kapsamı hakkında ek bilgi verilmedi.

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini...

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurarak "Operasyonda 4 narko-terörist öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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