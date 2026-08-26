Kömür çuvallarındaki esrar bulgusu iki şüpheliyi gözaltına getirdi

Kömür yüklü tırda narkotik operasyonu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Operasyon ve arama:
Ekipler, ihbarın ardından Altındağ ilçesinde kömür yüklü tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, kömür çuvallarının arasında gizlenmiş halde 1 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltılar ve süreç:
Tırda bulunan 2 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler ve şüphelilere ilişkin işlemler emniyet birimlerince yürütülüyor.
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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