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Kömür çuvallarındaki esrar bulgusu iki şüpheliyi gözaltına getirdi

Altındağ'da durdurulan kömür yüklü tırda yapılan aramada kömür çuvallarına gizlenmiş 1 buçuk kilogram esrar ele geçirildi; iki şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kömür çuvallarındaki esrar bulgusu iki şüpheliyi gözaltına getirdi

Kömür yüklü tırda narkotik operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Operasyon ve arama:

Ekipler, ihbarın ardından Altındağ ilçesinde kömür yüklü tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, kömür çuvallarının arasında gizlenmiş halde 1 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltılar ve süreç:

Tırda bulunan 2 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Ele geçirilen maddeler ve şüphelilere ilişkin işlemler emniyet birimlerince yürütülüyor.

Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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