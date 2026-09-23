Trendyol sanat destekli 'Seyir' Haliç'i izleyiciyle yeniden kurguluyor

sergi ve eser:

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman için özel üretilen Seyir adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluşturdu. Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu kapsamında GLOBART küratörlüğünde sergi mekânına taşınan eser, Haliçin gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sunuyor ve izleyici ile manzara arasındaki ilişkinin sınırlarını yeniden tartışmaya açıyor.

etkileşim ve deneyim:

Seyir, dijital ekranı yalnızca görüntü taşıyan bir yüzey olarak görmüyor; fiziksel ile dijital, gözlemleyen ile gözlemlenen arasındaki eşiği yeniden tanımlıyor. Uzaktan bakıldığında mekânın Haliç’e açılan dijital bir uzantısı gibi görünen enstalasyon, izleyici yaklaştıkça dönüşüyor: izleyicinin siluetinde farklı zamanlara ait görüntüler beliriyor, manzara sabit olmaktan çıkıp beden, mesafe ve algı ile sürekli yeniden şekilleniyor. İzleyici geri çekildiğinde ise görüntü yeniden bütünleşiyor ve tanıdık görünümüne kavuşuyor.

Sanatçı Balkan Karışman eserini şöyle anlattı: "Trendyol Sanat’ın desteğiyle Seyir’i Contemporary Istanbul için üretmek ve eseri ilk kez burada izleyiciyle buluşturmak benim için çok heyecan verici. Seyir, manzarayı sabit bir görüntü olmaktan çıkarıp izleyicinin varlığıyla sürekli yeniden kurulan bir yapıya dönüştürüyor. İzleyici yaklaştığında görüntü çözülüyor, uzaklaştığında yeniden bütünleşiyor. Zaman da izleyicinin mekân içindeki hareketine eşlik ederek üç boyutlu manzaranın dördüncü eksenine dönüşüyor. Böylece manzara, sabit ve tarafsız bir gerçeklik olmaktan çıkıp algı, mesafe ve beden aracılığıyla sürekli yeniden biçimleniyor. Bu değişim üzerinden gerçeklik ile görüntü, izleyen ile izlenen arasındaki ilişkiyi sorgulamak istedim. Benim için eser, bakma eylemini pasif bir gözlem olmaktan çıkarıp doğrudan deneyimin parçası haline getiriyor. Her görüntü yalnızca o karşılaşma anında var oluyor."

trendyol'un rolü ve önceki iş birlikleri:

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, markanın kültür-sanat ekosistemine uzun vadeli katkı sağlamayı ve iş birliklerini büyütmeyi hedeflediğini vurguladı: "Trendyol Sanat olarak çağdaş sanatın daha geniş kitlelerle buluşmasına ve sanatçıların görünürlüğünün artmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bugün platformumuzda 150’den fazla sanatçının bine yakın eseri sanatseverlerle buluşuyor, özellikle genç ve bağımsız sanatçıların daha geniş kitlelere ulaşmasına alan açıyoruz. Contemporary Istanbul ile dört yıldır devam eden partnerliğimiz de bu yaklaşımın önemli bir parçası. Balkan Karışman’ın teknoloji ve sanatın kesişiminde ürettiği ‘Seyir’in, Trendyol’un teknoloji odaklı yapısıyla çok doğal bir bağ kurduğuna inanıyoruz. Eserin ilk kez Contemporary Istanbul’da izleyiciyle buluşmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Platform, Contemporary Istanbul iş birliği kapsamında önceki yıllarda da farklı sanatçı ve üretimleri ilk kez İstanbul izleyicisiyle buluşturdu. Geçmişte Memo Akten’in "Deep Meditations" ve Candaş Şişman’ın "Synphon" eserleri ile Contemporary Istanbul’da yer alan Trendyol Sanat; Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu için Güvenç Özel ile yapılan iş birliğinde Coachella’da sergilenen "Holoflux"un yeniden yorumlanmış hali olan "Neuroflux"u İstanbul’da ilk kez sunmuştu. Bu pratik, Trendyol Sanat’ın teknoloji ve çağdaş sanat arasındaki köprüyü geniş kitlelere taşıma yaklaşımını sürdürüyor.

TRENDYOL SANAT, DÖRT YILDIR PARTNERİ OLARAK YER ALDIĞI CONTEMPORARY ISTANBUL'UN 21. EDİSYONUNDA, MULTİDİSİPLİNER SANATÇI BALKAN KARIŞMAN'IN ETKİNLİK İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETTİĞİ SEYİR ADLI DİJİTAL ENSTALASYONU SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.