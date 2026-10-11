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Eski alabalık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Zonguldak Alaplı'da, ev önündeki eski alabalık havuzuna düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eski alabalık havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü Yukarıdan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde yaklaşık 25 yıl önce alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, suda boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamadı.

soruşturma başlatıldı:

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Yerel yetkililer ve sağlık ekipleri olayla ilgili bilgileri topluyor; soruşturmanın detayları ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 25 YIL ÖNCE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HAVUZA...

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 25 YIL ÖNCE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HAVUZA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ HASAN İSMAİL ÖZTÜRK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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