Mersin'de torbacı operasyonunda çok sayıda sentetik ecza ve üç tutuklama

operasyon detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı çalışmaları sonucu toplam 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon, sokak düzeyinde satış yapan ve halk sağlığını doğrudan tehdit eden ticareti hedef aldı. Polis ekipleri bulgular ve şüpheli hareketler üzerinden yürüttükleri araştırma sonrası belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan aramalarda ve üst aramalarında çok sayıda uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi. H.B. isimli şüphelinin üzerinde 28 blister içinde toplam 392 adet Gerica 300 mg bulundu. G.Ö. isimli şüphelinin üzerinde ise 1.000 TL ve 50 Euro ele geçirildi.

S.Ç. adlı şüphelinin üzerinde yapılan aramada 207,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,25 gram kokain ve 730 TL tespit edildi. Diğer şüpheli S.B.'nin üzerinden ise 3 gram metamfetamin çıktı.

gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda mahkemeye çıkarılan isimlerden S.B., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer üç şüpheli olan H.B., G.Ö. ve S.Ç. hakkında ise aynı suçtan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Kararın ardından şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, sokak düzeyindeki satışla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirirken, ele geçirilen farklı türdeki uyuşturucu ve sentetik ilaçların halk sağlığı açısından oluşturduğu riskler bir kez daha vurgulandı.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE 'TORBACI' OLARAK TABİR EDİLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.