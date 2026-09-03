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Arkadaş kavgası kanlı bitti: Gaziantep'te bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 21 yaşındaki Yusuf Yürgüç yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:31

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arkadaş kavgası kanlı bitti: Gaziantep'te bir kişi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, iddialara göre 4-5 kişilik bir arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakilerin silah ve bıçak kullanması sonucu olay kısa sürede şiddetlendi.

Yaralılar ve müdahale:

Kavgada Yusuf Yürgüç (21) bıçakla, Vedat G. ise silahla yaralandı. Her iki yaralı da sağlık ekiplerince hızla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Yürgüç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi ve işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü; işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak savcılık ve emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldığı, kavgaya karışan kişiler ve olayın kesin nedeni hakkında araştırmanın sürdüğü bildirildi. Resmi açıklamalar geldiğinde soruşturmanın yönü netleşecek.

Genel bilanço: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

GAZİANTEP&#039;TE ARKADAŞ GRUBU ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI VE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1...

GAZİANTEP'TE ARKADAŞ GRUBU ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI VE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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