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TAV'ın işlettiği iki havalimanı dünya müşteri deneyimi onur listesine girdi

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes, ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listesi'ne giren Türkiye'deki ilk iki havalimanı oldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

TAV'ın işlettiği iki havalimanı dünya müşteri deneyimi onur listesine girdi

ödül töreni ve kapsamı:

İstanbul'da düzenlenen ACI World Müşteri Deneyimi Zirvesi sırasında gerçekleştirilen törende, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları, ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listesi'ne giren Türkiye'deki ilk iki tesis olarak açıklandı. Listede dünya genelinde 99 havalimanı yer alıyor; Ankara ve İzmir ise son 10 yılda gösterdikleri düzenli performansla onur listesine girmeye hak kazandı.

ödüllerin dağılımı ve kategoriler:

Törende ayrıca havalimanlarına kategori bazlı ASQ (Airport Service Quality) ödülleri verildi. Ankara Esenboğa, Avrupa'da 5-15 milyon yolcu kategorisinde en iyi giden yolcu deneyimi ve en keyifli havalimanı seçildi. İzmir Adnan Menderes de aynı yolcu aralığında en iyi giden yolcu deneyimini kazanırken, ek olarak en kolay havalimanı yolculuğu, en keyifli havalimanı ve en temiz havalimanı kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Yurtdışında TAV Havalimanları tarafından işletilen tesislerden Tiflis Havalimanı (Avrupa, 2-5 milyon yolcu) birden çok kategoride; en iyi giden yolcu deneyimi, en adanmış personele sahip havalimanı, en kolay havalimanı yolculuğu, en keyifli havalimanı ve en temiz havalimanı ödüllerini aldı. Üsküp Havalimanı ise Avrupa'da en kolay havalimanı yolculuğu kategorisinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

tav yönetiminin değerlendirmesi:

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, açıklamasında sekiz ülkede işletilen 15 havalimanında yolcu beklentilerini izleyerek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını vurguladı. Kaptan, servis şirketleriyle birlikte yolcu deneyiminin her adımında hizmet verildiğini belirterek, bu yıl Türkiye'de ve yurtdışında işletilen dört havalimanının ödüllendirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen çalışanlar ile paydaşlara teşekkür etti.

Bu sonuçlar, Türkiye'deki havalimanı işletmeciliğinin uluslararası standartlarda rekabet ettiğini gösteriyor. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes'in onur listesine girişi, uzun dönemli kalite ve yolcu memnuniyeti çabalarının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ÖDÜL TÖRENİ

ÖDÜL TÖRENİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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