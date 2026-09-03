Adli tıp ön incelemesi tamamlandı: Arif Ahmet Denizolgun dosyası kurulda

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüyle ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fetih kabir işlemi ve adli tıp ön incelemesi aşamaları tamamlandı.

Başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen fetih kabir işlemine bağlı olarak alınan belgeler ve örnekler, Adli Tıp birimlerince incelendi.

İncelemeyi yürüten birimler:

Ön inceleme çalışmalarını Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi, Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi ve Biyoloji İhtisas Dairesi birlikte yürüttü. Bu birimler, fetih kabir işlemi sonucu elde edilen materyaller üzerinde uzman düzeyinde değerlendirme yaptı.

Raporlama ve soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Ön inceleme tamamlandıktan sonra ilgili belgeler, raporlamanın yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'na teslim edildi. Konuya ilişkin soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor ve sürecin ilerleyen aşamalarında kurul raporları dikkate alınacak.

POLİSLER MEZARLIKTA İNCELEME YAPTI. (ARŞİV)