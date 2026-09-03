Silivri açıklarında Alsu gemisinde bilirkişi ve dalgıç incelemesi

Bilirkişi incelemesi ve bölge çalışmaları:

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli iki geminin karıştığı çarpışmanın ardından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yürütülen soruşturma kapsamında Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapılmaya başlandı.

Gemi, sahile yaklaşık 2 kilometre mesafeye çekilmiş durumda ve Sahil Güvenlik eşliğinde uzman ekipler geminin üst yapı ve güvertesine ilişkin tespitlerde bulunuyor.

Dalgıçlar su altında hasarı tespit ediyor:

Balıkadamlar denize dalarak geminin alt kısmında meydana gelen hasarı yerinde inceliyor. Su altı kontrolleri ve görsel değerlendirmelerle, gövdeye ilişkin tespitler kayıt altına alınıyor.

Sahil güvenlik ve arama kurtarma çalışmaları:

Sahil Güvenlik ekipleri, bilirkişi ve dalgıç çalışmalarında bölge güvenliğini sağlıyor; aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri de eş zamanlı olarak devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen bu incelemeler ve su altı tespitleri bölgedeki çalışmaları şekillendiriyor; ekipler bölgedeki çalışmalara aralıksız devam ediyor.

ALSU İSİMLİ GEMİDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLADI, DALGIÇLAR HASAR TESPİTİ İÇİN DALDI