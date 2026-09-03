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Silivri açıklarında Alsu gemisinde bilirkişi ve dalgıç incelemesi

Silivri açıklarında yaşanan çarpışma sonrası Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi başlatıldı; balıkadamlar su altında hasar tespiti yapıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri açıklarında Alsu gemisinde bilirkişi ve dalgıç incelemesi

Bilirkişi incelemesi ve bölge çalışmaları:

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli iki geminin karıştığı çarpışmanın ardından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yürütülen soruşturma kapsamında Alsu gemisinde bilirkişi incelemesi yapılmaya başlandı.

Gemi, sahile yaklaşık 2 kilometre mesafeye çekilmiş durumda ve Sahil Güvenlik eşliğinde uzman ekipler geminin üst yapı ve güvertesine ilişkin tespitlerde bulunuyor.

Dalgıçlar su altında hasarı tespit ediyor:

Balıkadamlar denize dalarak geminin alt kısmında meydana gelen hasarı yerinde inceliyor. Su altı kontrolleri ve görsel değerlendirmelerle, gövdeye ilişkin tespitler kayıt altına alınıyor.

Sahil güvenlik ve arama kurtarma çalışmaları:

Sahil Güvenlik ekipleri, bilirkişi ve dalgıç çalışmalarında bölge güvenliğini sağlıyor; aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri de eş zamanlı olarak devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen bu incelemeler ve su altı tespitleri bölgedeki çalışmaları şekillendiriyor; ekipler bölgedeki çalışmalara aralıksız devam ediyor.

ALSU İSİMLİ GEMİDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLADI, DALGIÇLAR HASAR TESPİTİ İÇİN...

ALSU İSİMLİ GEMİDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BAŞLADI, DALGIÇLAR HASAR TESPİTİ İÇİN DALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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