Kars sokaklarında esnafla buluşma: Yaşar Güler kaşar ikramını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars programı kapsamında kent merkezinde bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi'nde sürdürülen görüşmelerde bakan, esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet etti.

esnafla sohbet ve ikramlar:

Atatürk Caddesi üzerindeki işyerlerini tek tek dolaşan Güler, esnafla kısa sohbetler yaptı ve onlara hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında kent esnafı, bakanı Kars'ın yöresel lezzetlerinden Kars kaşarı ile karşıladı; ikramı kabul eden Güler, esnafla bir süre daha görüşmeye devam etti.

beraberindekiler ve program akışı:

Esnaf ziyaretinde Bakan Güler'e, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve partililer eşlik etti. Ziyaretler cadde üzerindeki vatandaşların ilgisiyle sürdü ve Güler, beraberindekilerle bölgeden ayrılmadan önce vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Ziyaret, hem esnafla doğrudan iletişim kurulması hem de yerel lezzetlerin paylaşılması bakımından samimi bir görüntü sundu. Güler'in Kars programı kapsamında gerçekleşen bu buluşma, kent merkezindeki yoğun ilgiyle sonlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARS’TA ATATÜRK CADDESİ ÜZERİNDEKİ ESNAFI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ. GÜLER’E KARS KAŞARI İKRAM EDİLDİ(KARS-İHA)