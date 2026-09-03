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Eskişehir gültepe caddesinde iki otomobil çarpıştı, iki kişi hafif yaralandı

Odunpazarı'na bağlı Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde dün gece iki otomobil çarpıştı; kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir gültepe caddesinde iki otomobil çarpıştı, iki kişi hafif yaralandı

Eskişehir gültepe caddesinde kaza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza detayları:

Olayda karışan araçların plakaları 26 E 5666 ve 06 DIM 571 olarak bildirildi. Kazanın oluş nedeni henüz belirlenemedi; çarpışmanın sebeplerine ilişkin inceleme başlatıldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralıların durumunun hafif olduğu kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor ve kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA

KAZA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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