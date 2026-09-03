Eskişehir gültepe caddesinde iki otomobil çarpıştı, iki kişi hafif yaralandı

Eskişehir gültepe caddesinde kaza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza detayları:

Olayda karışan araçların plakaları 26 E 5666 ve 06 DIM 571 olarak bildirildi. Kazanın oluş nedeni henüz belirlenemedi; çarpışmanın sebeplerine ilişkin inceleme başlatıldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralıların durumunun hafif olduğu kaydedildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor ve kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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